Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Οι προσωρινές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την 16η Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται, ο ολικός αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς το Αεροδρόμιο στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως τις 06:00 της 16ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι αποκλεισμοί αφορούν τους εξής κόμβους:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπροπύργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Προς Λαμία: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρου Κηφισού (προς Λαμία).

Προς Αεροδρόμιο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρου Κηφισού (προς Λαμία), με κατεύθυνση στη συνέχεια μέσω του κόμβου Μεταμόρφωσης.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.