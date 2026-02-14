Κλειστές θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), έως το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες είσοδοι θα παραμείνουν κλειστές από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου έως τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου. Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου και αναμένεται να αποκαταστήσουν πλήρως τη βατότητα των λωρίδων.

Οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα παραμείνουν ανοιχτές για τους οδηγούς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κυκλοφορία χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Κατά την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

– Οι οδηγοί με προορισμό το Κέντρο της Αθήνας μπορούν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

– Όσοι κατευθύνονται προς Λαμία μπορούν να επιλέξουν τη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια το ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού.

– Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, του ανοδικού ρεύματος της Λεωφόρου Κηφισού και να εισέλθουν στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών.