Η Αυστριακή αθλήτρια του μπόμπσλεϊ, Κατρίν Μπάιερλ, αντιμετωπίζει ακόμη μία τεράστια πρόκληση στη διαδρομή της προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα.

Τρεις μόλις εβδομάδες πριν από την τελετή έναρξης, υπέστη κάταγμα στο πόδι, ωστόσο ο τραυματισμός αυτός μοιάζει μικρός μπροστά στις δυσκολίες που έχει ήδη ξεπεράσει. Η 32χρονη αγωνίστρια φτάνει στους Αγώνες κουβαλώντας όχι μόνο ένα χειρουργημένο άκρο, αλλά και την προσωπική ιστορία μιας συγκλονιστικής επιστροφής μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η πορεία της θυμίζει περισσότερο θαύμα παρά απλή αθλητική επιτυχία.

Από μια «ημικρανία» σε αγώνα ζωής

Τον Αύγουστο του 2022, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Περού, η Μπάιερλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και απέδωσε τα συμπτώματα σε μια βαριά ημικρανία. Λίγες ώρες αργότερα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή και την καριέρα της. «Σκέφτηκα ότι αυτό είναι το τέλος της καριέρας μου», εξομολογείται η ίδια. Οι συνέπειες ήταν σοβαρές: προβλήματα όρασης, ζαλάδες και χρόνια κόπωση την κράτησαν εκτός αγώνων για 21 μήνες. Παρ’ όλα αυτά, η Μπάιερλ επέστρεψε δυναμικά, κερδίζοντας τρία μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η τύχη δεν της χαρίστηκε ούτε αυτή τη φορά. Κατά τη διάρκεια προπόνησης με βάρη, τρεις εβδομάδες πριν τους Ολυμπιακούς, γλίστρησε και έσπασε το πόδι της. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν σκέφτηκε στιγμή να εγκαταλείψει. «Το σχέδιο ήταν να γίνω είδηση μόνο για τα αποτελέσματά μου, αλλά υπήρχαν άλλα σχέδια για μένα», δήλωσε με χιούμορ, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει.

Η τελευταία Ολυμπιακή πρόκληση

Η Μπάιερλ θα αγωνιστεί στο monobob την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα συμμετάσχει στο διθέσιο έλκηθρο, έχοντας παρτενέρ την Κριστάνια Γουίλιαμς, την πρώην σπρίντερ από την Τζαμάικα και ασημένια Ολυμπιονίκη του Ρίο, που πλέον εκπροσωπεί την Αυστρία.

Η ίδια δηλώνει ότι πλέον δεν αισθάνεται πίεση για τα μετάλλια: «Το να βρίσκομαι στους τρίτους μου Ολυμπιακούς μετά το εγκεφαλικό είναι απερίγραπτο. Η πίεση δεν υπάρχει πια. Είναι η ευκαιρία μου να απολαύσω τους τελευταίους μου Αγώνες. Θέλω απλώς να σταθώ στην εκκίνηση με φως στην καρδιά μου και να κατέβω την πίστα όσο καλύτερα μπορώ».