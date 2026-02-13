Απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό, καθώς το αρχικό απόθεμα των 10.000 προφυλακτικών εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, προκαλώντας αμηχανία στους διοργανωτές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, οι υπεύθυνοι δεσμεύτηκαν να προμηθευτούν άμεσα νέα παρτίδα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Η διανομή προφυλακτικών στους αθλητές αποτελεί καθιερωμένη παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1988, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης για την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Η πρακτική αυτή διακόπηκε μόνο μία φορά, κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Τόκιο, εξαιτίας των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι διανεμήθηκαν συνολικά 300.000 προφυλακτικά στους αθλητές, αριθμός πολλαπλάσιος του φετινού αρχικού αποθέματος.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύοντας μια λιγότερο αγωνιστική — αλλά διαχρονικά υπαρκτή — πλευρά της ζωής στο Ολυμπιακό Χωριό.