Δεν σταματούν οι προσπάθειες για … διάκριση στα social media. Αυτή τη φορά την προοσοχή τραβά ένας νέος καφές που δημιουργήθηκε κάπου στη Λευκορωσία. Ο νέος αυτός καφές ονομάζεται «kurachino» και ουσιαστικά πρόκειται για έναν καπουτσίνο που σερβίρεται μέσα σε… ένα ψητό κοτόπουλο.

A portal to hell has opened: A place in Belarus has been discovered where they make “kurachino” — cappuccino inside a rotisserie chicken. Is it a unique idea or a food perversion? pic.twitter.com/fNH3kSaSa8 — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026

Το σχόλιο του NEXTA που παρουσιάζει το βίντεο μάλλον λέει πολλά: «Μια πύλη προς την κόλαση έχει ανοίξει: Στην Λευκορωσία ανακαλύφθηκε ένα μέρος όπου φτιάχνουν «κουρατσίνο» — καπουτσίνο μέσα σε ψητό κοτόπουλο. Είναι μια μοναδική ιδέα ή μια διατροφική διαστροφή;».

Πάντως στον κόσμο του καφέ, όπου η προέλευση, το υψόμετρο, το καβούρδισμα και η ποικιλία αποτελούν σχεδόν αντικείμενο λατρείας, υπάρχει ένα όνομα που προκαλεί πάντα την ίδια αντίδραση: έκπληξη, αμηχανία και περιέργεια. Ο Kopi Luwak θεωρείται εδώ και χρόνια ο πιο ακριβός καφές στον κόσμο, όχι μόνο λόγω της τιμής του – που μπορεί να φτάσει έως και τα 90 ευρώ το φλιτζάνι – αλλά κυρίως εξαιτίας της ασυνήθιστης διαδικασίας παραγωγής του.

Η ιστορία του ξεκινά στην Ινδονησία, πριν από δύο αιώνες, την εποχή της ολλανδικής αποικιοκρατίας. Οι ντόπιοι αγρότες, που εργάζονταν στις φυτείες καφέ, δεν είχαν το δικαίωμα να καταναλώνουν τους καρπούς που καλλιεργούσαν. Παρατηρώντας όμως τη φύση, εντόπισαν κάτι παράδοξο: ένα μικρό νυκτόβιο θηλαστικό επέλεγε τις πιο ώριμες και ποιοτικές κερασιές καφέ, τις κατανάλωνε και στη συνέχεια απέβαλλε τους κόκκους σχεδόν άθικτους.

Όταν οι αγρότες συνέλεξαν αυτούς τους κόκκους, τους καθάρισαν και τους καβούρδισαν, ανακάλυψαν έναν καφέ με απροσδόκητα φίνο και ήπιο χαρακτήρα. Έτσι γεννήθηκε ένας από τους πιο ιδιαίτερους καφέδες στον κόσμο.

Η σκοτεινή πλευρά της παραγωγής

Πίσω από τον μύθο και τη γεύση, ωστόσο, κρύβεται μια σκοτεινότερη πλευρά. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε πρακτικές μαζικής εκτροφής του ζώου σε συνθήκες αιχμαλωσίας, με μοναδικό σκοπό την παραγωγή περισσότερων κόκκων. Ο περιορισμός, η μονοδιάστατη διατροφή και οι κακές συνθήκες διαβίωσης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας ζώων και συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Έτσι, ένας καφές που γεννήθηκε ως προϊόν παρατήρησης της φύσης, κινδύνεψε να μετατραπεί σε σύμβολο εκμετάλλευσης.