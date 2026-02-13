Ο Τζοάν Λαπόρτα, με ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται παρά τις δυσκολίες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε με 4-0 στο «Μετροπολιτάνο», σημειώνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό. Παρά την ήττα, οι Μπλαουγκράνα διαμαρτύρονται έντονα για την ακύρωση του γκολ του Πάου Κουμπαρσί, που ακυρώθηκε μετά από έλεγχο VAR για οριακό οφσάιντ. Η ομάδα προτίθεται να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την απόδοση της διαιτησίας.

Παράλληλα, ο Λαπόρτα, ενόψει των επερχόμενων εκλογών για την προεδρία της ομάδας, τόνισε πως θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αποφάσεις που, κατά την άποψή του, δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του συλλόγου.

«Όλη μου η στήριξη στον Χάνσι Φλικ, στους παίκτες, στον Ντέκο και στην ομάδα του. Με τη δύναμη όλων των φιλάθλων της Μπάρτσα, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να πετύχουμε μια μεγάλη ανατροπή στο Spotify Camp Nou στις 3 Μαρτίου.

Δυστυχώς, χθες αντιμετωπίσαμε μια ολόκληρη σειρά από αντιξοότητες — από τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση μέχρι ένα λανθασμένα ακυρωθέν γκολ, που δεν μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε την ανατροπή. Μια ανατροπή που είναι απολύτως εφικτή στη ρεβάνς, αν όλοι στηρίξουμε και ενθαρρύνουμε την ομάδα όπως στις μεγάλες, επικές βραδιές που έχουμε ζήσει στο γήπεδό μας.

Το γκολ του Πάου Κουμπαρσί που ακυρώθηκε λανθασμένα έρχεται να προστεθεί στην αδικία, καθώς μας θυμίζει εκείνο του Λαμίν Γιαμάλ στο Ανοέτα, που επίσης ακυρώθηκε άδικα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουμε απέναντι σε όλα και όλους.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να σταθούμε στο πλευρό των παικτών μας. Ζητώ από όλα τα μέλη και τους φιλάθλους να τους δείξουν πόσο νοιαζόμαστε και πόσο περήφανους μας κάνουν με τον τρόπο που υπερασπίζονται τα χρώματά μας. Ζήτω η Μπάρτσα και ζήτω η Καταλονία!» τόνισε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στα social media.

