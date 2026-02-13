Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό, εκτός έδρας (14/12, 19:30), για την 21η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν τους 21 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει μαζί του τους Μέχντι Ταρέμι, Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον τιμωρημένο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός