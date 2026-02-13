Ο Κρις Πολ, ένας από τους πιο εμβληματικούς γκαρντ του ΝΒΑ, έμεινε ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς, ύστερα από την ανταλλαγή του στην ομάδα από τους Κλίπερς. Η κίνηση αυτή δεν ήταν έκπληξη, καθώς το μέλλον του στο Τορόντο δεν φαινόταν ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο. Τώρα, ο 40χρονος βετεράνος αναζητά τον επόμενο και πιθανώς τελευταίο σταθμό στην καριέρα του.

Η ανταλλαγή των Ράπτορς με τους Κλίπερς και τους Μπρούκλιν Νετς έφερε τον Κρις Πολ στο Τορόντο, με τους Ράπτορς να αποκτούν τα δικαιώματα του Βάνια Μαρίνκοβιτς από την Παρτίζαν και οι Νετς να παίρνουν τον Οτσάι Αγκμπάτζι και ένα draft pick δεύτερου γύρου. Παρόλα αυτά, η παραμονή του Πολ στην ομάδα του Καναδά αποδείχθηκε σύντομη, καθώς πλέον είναι ελεύθερος να εξετάσει τις επόμενες επιλογές του.

Ο Κρις Πολ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πλέι-μέικερ στην ιστορία του ΝΒΑ, είναι γνωστός για την εξαιρετική του ικανότητα να οργανώνει το παιχνίδι και τη ηγετική του παρουσία τόσο στο γήπεδο όσο και εκτός αυτού. Οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αν ο «CP3» θα κλείσει πρόωρα την καριέρα του ή αν θα βρει έναν τελευταίο σύλλογο για τα τελευταία του