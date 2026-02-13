Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Telekom Center Athens με 12 παίκτες για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15), για την 28η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να αντιδράσουν μετά την εκτός έδρας ήττα από την Παρτίζαν και να παραμείνουν κοντά στην τετράδα, ενώ ετοιμάζονται για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά από περίπου έναν μήνα, ο Κέντρικ Ναν επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και επιστρέφει στη 12άδα. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά τον Ιανουάριο, κόντρα στη Βίρτους. Από την άλλη, εκτός αποστολής είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα, ενώ εκτός επιλογής του Εργκίν Αταμάν έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Η 12άδα που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιουρτσέβεν.