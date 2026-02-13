Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή (15/2) και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκός AKTOR. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αναμένεται να ταξιδέψει με την ομάδα στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής (13/2, 21:15) τη Φενέρμπαχτσε, πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο της EuroLeague, και η άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις προσθέτει σημαντική ενίσχυση για την τελική ευθεία της σεζόν. Στο Final 8 του Κυπέλλου, ο Αμερικανός αναμένεται να αγωνιστεί στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ (18/2) και, σε περίπτωση πρόκρισης, στον ημιτελικό και στον τελικό, αντικαθιστώντας κάποιον από τους οκτώ ξένους της λίστας της ομάδας.

Στην EuroLeague, το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό προβλέπεται κόντρα στην Παρί στις 26/2 στο Telekom Center Athens, σηματοδοτώντας την επιστροφή του MVP του περσινού Final 4.