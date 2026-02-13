Σοβαρές καταγγελίες για την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα του 2015 διατύπωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αναφερόμενος στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρας.

Ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι είχε καταγγείλει από το βήμα της Βουλής την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου για επιστροφή στη δραχμή, τονίζοντας πως τότε είχε δεχθεί απειλές περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, διέθετε –κατά δήλωσή του– πληροφορίες από πρόσωπα εντός υπουργείων για συγκεκριμένα μέτρα που φέρονταν να εξετάζονται, όπως διατίμηση στα φάρμακα και καθυστέρηση πληρωμής δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που –όπως είπε– είχε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, γίνονταν διερευνητικές επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό. «Χτυπούσαν τις πόρτες εταιρειών για να δουν πού μπορούν να τυπώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σχέδιο παράλληλου νομίσματος που είχε αποδοθεί στον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, υποστηρίζοντας ότι εξεταζόταν η πληρωμή δημοσίων υπαλλήλων σε μεγάλο ποσοστό με ψηφιακό τρόπο, περιορισμένης χρήσης.

Αναφερόμενος στο δημοψήφισμα του 2015, ο κ. Θεοχάρης εκτίμησε ότι η χώρα βρέθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή και ότι η μετέπειτα πολιτική στροφή της κυβέρνησης απομάκρυνε τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, με σημαντικό όμως –κατά την άποψή του– κόστος.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα αντιπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Στουρνάρα και του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι τα γεγονότα εκείνης της περιόδου δεν πρέπει να ξεχαστούν, προκειμένου –όπως είπε– να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.