«Η επιλογή της Ομάδας Αλήθειας έγινε για να υποβάλει τα σέβη του ο «ανεξάρτητος» Γ. Στουρνάρας στο σύστημα Μητσοτάκη, αλλά και στα παρακλάδια του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή του:

Ο Γιάννης Στουρνάρας, ως διοικητής της ΤτΕ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης να δώσει συνέντευξη σε όποιο μέσο θέλει και όποτε θέλει.

Αν θέλει να δώσει συνέντευξη επειδή έχει κάτι να πει, δεν υπάρχει περίπτωση να του το αρνηθεί ούτε κανάλι, ούτε εφημερίδα, ούτε ιστοσελίδα.

Παρόλα αυτά επιλέγει να δώσει συνέντευξη στον πιο ρυπαρό, πιο τοξικό και πιο προπαγανδιστικό μηχανισμό του συστήματος Μητσοτάκη, την Ομάδα «Αλήθειας».

Στο «μέσο» που έχει πρωταγωνιστήσει στις συκοφαντίες, τη δολοφονία χαρακτήρων και στην διάχυση του πιο τοξικού και ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο «μέσο», για την χρηματοδότηση του οποίου τόσα έχουν αποκαλυφθεί -από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ- μέσω της Blue Skies, (θυγατρικής της V+O), και τις μεγάλες αμοιβές της τελευταίας από δημόσιους φορείς και εθνικούς εργολάβους.

Τη συνέντευξη αυτή δεν θα την θυμόμαστε για όσα είπε ο Διοικητής της ΤτΕ, αλλά για το που επέλεξε να τα πει.

Η επιλογή έγινε για να υποβάλει τα σέβη του ο «ανεξάρτητος» Γ. Στουρνάρας στο σύστημα Μητσοτάκη, αλλά και στα παρακλάδια του.

Γνωρίζει ότι εκτίθεται και γελοιοποιείται -και ως πρόσωπο και ως θεσμός- δίνοντας συνέντευξη στην Ομάδα «Αλήθειας», αλλά για κάποιο λόγο θεωρεί ότι το οριακό όφελος είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος, όπως μας δίδασκε κάποτε στο Πανεπιστήμιο.

Ο Γ. Στουρνάρας είναι γνωστό, από την πρώτη του μέρα στη διοίκηση της ΤτΕ, ότι δεν είναι ανεξάρτητος.

Σήμερα μας λέει κατάμουτρα – με τον τρόπο του και τους συμβολισμούς που επιλέγει- ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του.

Οχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι αλλιώς να σου το λένε έτσι ευθέως.

«Πόλεμος» Στουρνάρα – Τσίπρα

Συνεχίζεται η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μετά τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας.

Στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος έκανε λόγο για επιχείρηση του Γιάννη Στουρνάρα να εξασφαλίσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αποκαλώντας τον μάλιστα «αποτυχημένο υπουργό Οικονομικών» και «κομπάρσο στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας», απάντησε μέσω κύκλων ο Γιάννης Στουρνάρας.

Στην απάντησή του μέσω κύκλων, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση».

«Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί. Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

H απάντηση από την Αμαλίας

Στην αντίδραση των κύκλων Στουρνάρα απάντησαν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».