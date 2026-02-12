Ανακάλυψη που ενδέχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε για την ανθρώπινη ιστορία πραγματοποιήθηκε σε σπήλαιο του Όρεγκον, όπου εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα γνωστά κομμάτια ραμμένων ενδυμάτων.

Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν κομμάτια από δέρμα ζώου, ραμμένα μεταξύ τους, τα οποία χρονολογούνται στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, περίπου πριν από 12.000 χρόνια.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική διέθεταν ήδη τότε προχωρημένες δεξιότητες στην επεξεργασία φυτών, ζώων και ξύλου, χιλιάδες χρόνια πριν κατασκευαστεί η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου.

Τα ευρήματα στις σπηλιές του Όρεγκον

Τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν τεχνουργήματα κατασκευασμένα από υλικά που συνήθως αποσυντίθενται με τον χρόνο, όπως δέρματα ζώων. Ωστόσο, η ξηρή ατμόσφαιρα των σπηλαίων στη βόρεια περιοχή Great Basin του Όρεγκον συνέβαλε στη διατήρησή τους.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι πρώτοι κάτοικοι των σημερινών ΗΠΑ ήταν απλοί κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Τα νέα ευρήματα, ωστόσο, αποδεικνύουν την ύπαρξη προηγμένης τεχνολογίας —όπως ραμμένα ενδύματα, πλεκτά καλάθια και ξύλινες παγίδες— πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θεωρούσαν.

Ο αρχαιολόγος Richard Rosencrance από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα και η ομάδα του ανέσκαψαν 55 τεχνουργήματα από 15 διαφορετικά είδη φυτών και ζώων. Ο επικεφαλής της μελέτης εκτιμά ότι ορισμένα από αυτά ήταν είδη ένδυσης ή υποδήματα.

Η σημασία της ανακάλυψης

Σύμφωνα με τον Rosencrance, τα ευρήματα καλύπτουν σημαντικά κενά στην προϊστορία, αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι της Εποχής των Παγετώνων στη Βόρεια Αμερική ήταν ευρηματικοί και προσαρμοστικοί, αξιοποιώντας έξυπνα τα διαθέσιμα υλικά πριν ακόμη από την έναρξη της Ολόκαινης εποχής.

Οι βασικές ανακαλύψεις προέρχονται από το σπήλαιο Cougar Mountain στο νότιο Όρεγκον, όπου εντοπίστηκαν το αρχαιότερο ραμμένο δέρμα ζώου, πλεγμένα κορδόνια, κόμποι, ξύλινα μέρη παγίδων και καλάθια. Επιπλέον, στις σπηλιές Paisley στο κεντρικό Όρεγκον βρέθηκαν στριμμένες ίνες φυτών και ορισμένες από τις αρχαιότερες οστέινες βελόνες ραψίματος.

Άλλες τοποθεσίες, όπως οι σπηλιές Connley και το Tule Lake Rockshelter, απέδωσαν επίσης λεπτές βελόνες με οπή από την ίδια περίοδο, δείχνοντας υψηλή δεξιοτεχνία στο ράψιμο.

Από τις πρώτες ανασκαφές έως τη σύγχρονη ανάλυση

Το σπήλαιο Cougar Mountain είχε ανασκαφεί για πρώτη φορά το 1958 από τον ερασιτέχνη αρχαιολόγο John Cowles. Μετά τον θάνατό του τη δεκαετία του 1980, η συλλογή του δωρήθηκε στο Μουσείο Favell στο Klamath Falls, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα.

Τα υπόλοιπα ευρήματα από τις σπηλιές Paisley και Connley έχουν ανασκαφεί επαγγελματικά και φυλάσσονται σε πανεπιστημιακά μουσεία και ερευνητικές συλλογές του Όρεγκον.

Η μελέτη του Rosencrance, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, επανεξέτασε τα παλαιά ευρήματα με σύγχρονες μεθόδους, όπως η ραδιοχρονολόγηση, επιβεβαιώνοντας την ηλικία και την τεχνική τους πολυπλοκότητα.

Τα αρχαιότερα ραμμένα δέρματα

Μεταξύ των νέων ευρημάτων ξεχωρίζει ένα κομμάτι από δέρμα άλκης, καθαρισμένο, αποτριχωμένο και ραμμένο με κορδόνι από φυτικές ίνες και τρίχες ζώων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ανήκε σε εφαρμοστό ένδυμα ή υποδήματα, καθιστώντας το το αρχαιότερο δείγμα ραμμένου δέρματος που έχει βρεθεί ποτέ.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν λωρίδες δέρματος βίσωνα που πιθανότατα χρησίμευαν ως δεσμοί, καθώς και δεκάδες πλεγμένα σχοινιά από φλοιό φασκόμηλου, ίνες dogbane και rush. Ορισμένα μάλιστα είχαν μετατραπεί σε απλά καλάθια ή ψάθες —τα αρχαιότερα δείγματα αμερικανικής χειροτεχνίας που έχουν ανακαλυφθεί.

Τα νέα δεδομένα από το Όρεγκον προσθέτουν ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της ανθρώπινης εξέλιξης, αποδεικνύοντας ότι πολύ πριν την άνοδο των αρχαίων Αιγυπτίων, υπήρχαν ήδη ανεπτυγμένες κοινωνίες στη σημερινή Βόρεια Αμερική.

Μόλις τον Ιανουάριο, άλλη ερευνητική ομάδα είχε εντοπίσει άθικτες ξύλινες πιρόγες στον βυθό λίμνης του Ουισκόνσιν, οι οποίες επίσης προϋπήρχαν των πυραμίδων κατά εκατοντάδες χρόνια.