Απάντηση για την αντιπαράθεση που είχε με δημοσιογράφο για το ναυάγιο της Χίου έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «με τον μανδύα του ερωτήματος γίνονται τοποθετήσεις συκοφαντικές ή παραπλανητικές», υποστηρίζοντας πως ο δημοσιογράφος προέβη «αυθαίρετα σε συμπέρασμα» ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν παραδέχθηκε αποτροπή από το Λιμενικό.

«Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, δεν θα δεχτούμε», τόνισε προσθέτοντας ότι «μπαχαλάκηδες που ποντάρουν στο χάος, στην αποσταθεροποίηση, υπάρχουν παντού».

Απαντώντας στις αντιδράσεις που ακολούθησαν ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε ότι απείλησε τον δημοσιογράφο και υποστήριξε πως άλλο πράγμα είναι μια ερώτηση και άλλο μια τοποθέτηση που οδηγεί σε συμπεράσματα. Όπως είπε, το ερώτημα ήταν αν υπήρξε αποτροπή ή όχι, όμως η διατύπωση «μόλις παραδεχθήκατε ότι το Λιμενικό έκανε αποτροπή» δεν συνιστά ερώτηση.

«Αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, θα μπορούσαμε κι εμείς να ρωτάμε: “μήπως είστε απατεώνας, μήπως είστε κλέφτης;”», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης ανάκλησης διαπιστεύσεων πολιτικών συντακτών ή «φόρμουλας» που θα περιόριζε τις ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Όχι».