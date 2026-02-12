«Οι βουλευτές και οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν μετατραπεί από πολιτικά στελέχη σε ηθοποιούς της Ομάδας Αλήθειας. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Ας τους το πούμε, λοιπόν, όσο πιο απλά γίνεται», ανέφερε στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπαντώντας στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «τη μετενέργεια την έχουμε προτείνει, την έχουμε θέσει στον δημόσιο διάλογο, άρα προφανέστατα και θα την ψηφίσουμε», ενώ κάλεσε την κα Κεραμέως να αποδεχθεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για να ψηφίσει το νομοσχέδιο και επί της αρχής.

«Ένα κόμμα σοβαρό, ό,τι έχει πει και το έχει καταθέσει σε τροπολογίες, το ψηφίζει είτε όταν η τροπολογία κατατεθεί από εμάς, είτε από την κυβέρνηση. Όταν όμως κάτι το βάζετε στο νομοσχέδιο, που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και που δεν λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων, υπονομεύοντας επί της ουσίας τις διαδικασίες τις οποίες εμείς προτείνουμε, προφανέστατα και δεν το ψηφίζουμε.

Είναι απλά τα πράγματα», πρόσθεσε ο κ, Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Εσείς, όμως, τα απλά, θέλετε να τα φέρετε στα μέτρα σας. Μπορεί επικοινωνιακά η αλαζονεία σας να νομίζετε ότι σας το επιτρέπει. Η κοινωνική πραγματικότητα, όμως, δείχνει κάτι άλλο».

Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ένα στόχο «τη σχέση σας με την εγχώρια ολιγαρχία. Οι επιλογές σας είναι κάτι λίγο στους πολλούς και τα πολλά σε αυτούς που σας υπηρετούν για να μην αποκαλύπτουν ή και να καλύπτουν τα φαινόμενα διαφθοράς σας».

Τέλος έκανε αναφορά και στην «υπόθεση Παναγόπουλου» και υπογράμμισε ότι: «είναι υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι, κυρία Κεραμέως. Εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού.»