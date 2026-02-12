Το 39ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00. Η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα. Ο Νταγιάννος μαθαίνει, ότι η Μίνα περιμένει το παιδί του Σάββα.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Η Αρετή απαντάει θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ψάχνοντας όμως να βρει τρόπο για να το πει στο παιδί. Η Κατερίνη ταράζεται βλέποντας τη Μαργαρίτα να ανοίγεται στον Οδυσσέα σε σχέση με το παρελθόν της στην Κρήτη, ενώ η Αννέζα νιώθει για πρώτη φορά να κινδυνεύει τόσο πολύ το μυστικό της. Η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μία συμπεριφορά του Σταύρου που τη σοκάρει και ο Νταγιάννος ακούει άφωνος τη Μίνα να τον ενημερώνει, ότι περιμένει το παιδί του Σάββα. Τέλος, ο Πωλ έχει πέσει σε μια παγίδα που δεν θα του βγει σε καλό.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

