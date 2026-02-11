Στη σύλληψη τριών ανθρώπων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές την Τετάρτη (11/02) στη Βραζιλία, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διεθνών δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανώς ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους.

Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, η εν λόγω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα που είχε ξεκινήσει τον περασμένο χρόνο, με τη συνεργασία της Europol και αφορούσε «20 χώρες», οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν.

Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται σε «διακρατικά δίκτυα που μεταδίδουν και ανταλλάσσουν βίντεο με σεξουαλικές κακοποιήσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν υπό νάρκωση», εξήγησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Μια αστυνομική πηγή είπε στο AFP ότι «σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες διατηρούσαν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα θύματα, είτε πρόκειται για προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις οικειότητας».

Αυτός ο τρόπος δράσης θυμίζει το μαρτύριο που υπέστη η Ζιζέλ Πελικό, η Γαλλίδα την οποία νάρκωνε με αγχολυτικά για μία δεκαετία ο σύζυγός της, κατόπιν τη βίαζε εκείνος και δεκάδες άνδρες, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

«Οι γυναίκες, που βρίσκονταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών, δεν είχαν σε γενικές γραμμές επίγνωση των κακοποιήσεων και δεν θυμόντουσαν τίποτα στη συνέχεια», υπογράμμισε η αστυνομική πηγή, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την επιχείρηση που διεξήχθη στη Βραζιλία, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Η έρευνα αφορά «εγκλήματα βιασμού εναντίον ενός ανθρώπου σε ευάλωτη θέση και προβολή σκηνών βιασμού», σύμφωνα με την αστυνομία.

Πέραν των τριών συλλήψεων, η αστυνομία διεξήγαγε επτά εφόδους σε πέντε πολιτείες της Βραζιλίας, μεταξύ άλλων στο Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά).

Οι πράκτορες κατέσχεσαν «ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα υλικά που πιθανόν συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, επτά Βραζιλιάνοι πολίτες βαρύνονται με υποψίες ότι συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα.