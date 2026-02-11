Οι επικεφαλής των τριών ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης των ΗΠΑ υπερασπίστηκαν στο Κογκρέσο τις ενέργειές τους μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί επέκριναν με δριμύτητα την πολιτική καταστολής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται ενώπιόν μας επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση του νόμου και του Συντάγματος», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τιμ Κένεντι, κατηγορώντας τις αρχές για αυθαιρεσία και υπέρβαση εξουσιών.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που το Κογκρέσο συζητά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγονται οι τρεις υπηρεσίες. Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η χρηματοδότηση του υπουργείου λήγει σήμερα, γεγονός που απειλεί να οδηγήσει πολλές υπηρεσίες σε δημοσιονομική παράλυση.

Αντιπαράθεση στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας

Κατά την ακρόαση στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι επικεφαλής των υπηρεσιών υπερηφανεύτηκαν για τα αποτελέσματα της πολιτικής τους. Ο αρχηγός της αστυνομίας συνόρων (CBP), Ρόντνεϊ Σκοτ, υπογράμμισε ότι οι παράνομες είσοδοι στις ΗΠΑ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. «H CBP πέρασε τον προηγούμενο χρόνο ξαναφτιάχνοντας τα σύνορα που είχαν καταστραφεί σκοπίμως», είπε, στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο προσωρινός επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), Τοντ Λάιονς, ανέφερε ότι η υπηρεσία προχώρησε σε 475.000 απελάσεις το 2025. «Ο πρόεδρος μάς ανέθεσε να πραγματοποιήσουμε μαζικές απελάσεις και υλοποιούμε αυτήν την αποστολή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς βουλευτές. Ο Νταν Γκόλντμαν κατηγόρησε την ICE για «αντιαμερικανικές και φασιστικές πρακτικές», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος Ιλάι Κρέιν αντέτεινε ότι η αντιπολίτευση «δαιμονοποιεί την ICE».

Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης αποτέλεσαν οι εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής στη Μινεάπολη, όπου χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα. Οι διαδηλώσεις κατά της παρουσίας της ICE στην Πολιτεία έχουν πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πέτρι, γεγονός που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων σε όλη τη χώρα.

Απειλή δημοσιονομικού αδιεξόδου

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά των πρακτόρων τους. «Αντιμετωπίζουμε το φονικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον στην ιστορία της υπηρεσίας μας», τόνισε ο Λάιονς.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν ριζική μεταρρύθμιση της ICE, απαιτώντας οι πράκτορες να μην καλύπτουν το πρόσωπό τους και να χρειάζονται δικαστικό ένταλμα για κάθε σύλληψη μετανάστη. Παράλληλα, απειλούν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του DHS για το 2026, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές.

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει διάθεση για διαπραγμάτευση, όμως οι Δημοκρατικοί παραμένουν ανικανοποίητοι. Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, το DHS κινδυνεύει να βρεθεί σε δημοσιονομικό αδιέξοδο από το Σάββατο. Παρά το ότι οι επιχειρήσεις της CBP και της ICE μπορούν να συνεχιστούν με πόρους που εγκρίθηκαν πέρσι, άλλες υπηρεσίες –όπως η Fema, υπεύθυνη για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών– ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά.