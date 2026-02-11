Τα Κέντρα Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint και το AIDS Healthcare Foundation τιμούν τη Διεθνή Ημέρα Προφυλακτικού (13 Φεβρουαρίου) με το μήνυμα «Απλώς βάλ’το!». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Η συγκεκριμένη ημέρα υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο του προφυλακτικού, ενός από τα πιο αποτελεσματικά και οικονομικά μέσα προστασίας από τον HIV, άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις και ανεπιθύμητες κυήσεις. Η χρήση του παραμένει θεμέλιο της δημόσιας υγείας και της σεξουαλικής ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται, «η αύξηση των διαγνώσεων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων παγκοσμίως δεν αποτελεί μυστήριο – είναι το αποτέλεσμα της μη προτεραιοποίησης της πρόληψης». Η αντιμετώπιση αυτής της τάσης, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν απαιτεί νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά σταθερή πολιτική βούληση, επενδύσεις και συνεχή δέσμευση ώστε τα προφυλακτικά και τα υπόλοιπα μέσα πρόληψης να είναι διαθέσιμα και προσιτά σε όλους.

Ο Daniel Reijer, επικεφαλής του AHF Europe, δηλώνει ότι «ο HIV παραμένει ένα σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη – ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία». Όπως σημειώνει, τα υψηλά ποσοστά λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της σύφιλης, αποτελούν συνέπεια της παραμέλησης της πρόληψης. Τονίζει επίσης πως «τα προφυλακτικά λειτουργούν, ωστόσο οι υψηλές τιμές, οι φόροι, η περιορισμένη πρόσβαση και οι ανεπαρκείς προσπάθειες προώθησης τα καθιστούν απρόσιτα».

Για την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, ο Reijer υπογραμμίζει ότι τα προφυλακτικά πρέπει να είναι «προσβάσιμα, ευρέως διαθέσιμα, να προωθούνται ενεργά και να συνοδεύονται από ένα μάθημα ολιστικής σεξουαλικής αγωγής».

Εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Προφυλακτικού

Στο πλαίσιο της ημέρας, το Athens Checkpoint διοργανώνει πάρτι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3), από τις 20:00 έως τις 00:00, με ελεύθερη είσοδο. Αντίστοιχα, το Thessaloniki Checkpoint θα πραγματοποιήσει ανοιχτό πάρτι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τις 20:00, στο Micro Bar (Ειρήνης 10).

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, το προσωπικό των Κέντρων Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας θα διανέμει δωρεάν προφυλακτικά, ενώ στην Αθήνα θα πραγματοποιούνται και δωρεάν, γρήγοροι έλεγχοι για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C.

Η πρόληψη στο επίκεντρο

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο πρόληψης: την προφυλακτική αγωγή για τον HIV, γνωστή ως PrEP. Η PrEP είναι φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεται καθημερινά ή πριν και μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV έως και 99%. Απευθύνεται σε άτομα αρνητικά στον ιό, με στόχο να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς.

Η PrEP συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέσα πρόληψης, όπως το προφυλακτικό, την προφυλακτική αγωγή μετά από πιθανή έκθεση (PEP), την τακτική εξέταση και την τήρηση της αντιρετροϊκής θεραπείας από τα άτομα που ζουν με τον HIV. Στην Ελλάδα, η αγωγή PrEP παρέχεται δωρεάν μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας.