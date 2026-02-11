Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ολοκλήρωσαν τις κοινές δηλώσεις τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την πρόοδο στις διμερείς σχέσεις.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή επτά συμφωνιών συνεργασίας, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων – από τις επενδύσεις και τον πολιτισμό έως την πολιτική προστασία και την τεχνολογία. Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται βήμα ενίσχυσης της θετικής ατζέντας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι επτά συμφωνίες Ελλάδας – Τουρκίας

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο “Enterprise Greece” και το “Invest in Turkiye”.

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Κοινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.