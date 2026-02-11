Η Ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, με άμεση αιτία θανάτου την πνευμονική εμβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος ‘Αντζελες.

Στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, αναφέρεται ότι η ηθοποιός υπέστη πνευμονική εμβολή —απόφραξη αρτηρίας του πνεύμονα από θρόμβο— με υποκείμενη αιτία τον καρκίνο του ορθού.

Ο θεράπων ογκολόγος, που υπέγραψε το πιστοποιητικό, σημείωσε πως παρακολουθούσε την Ο’ Χάρα από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η τελευταία τους ιατρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, τρεις ημέρες πριν η ηθοποιός αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος. Η αρχική ανακοίνωση των εκπροσώπων της ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή μετά από «σύντομη ασθένεια».

Μια καριέρα πέντε δεκαετιών

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά, η Ο’ Χάρα είχε μια πορεία που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Ξεκίνησε από την καναδική σατιρική σειρά «Second City Television», για την οποία απέσπασε το πρώτο της βραβείο Emmy.

Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στις ταινίες «Home Alone», ενώ η ερμηνεία της ως Moira Rose στη σειρά «Schitt’s Creek» της χάρισε ακόμη ένα Emmy.

Θλίψη και αποχαιρετισμοί

Όπως μεταδίδει το AP, πολλοί αγαπημένοι συνάδελφοί της, ανάμεσά τους ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο Γιουτζίν Λέβι, ο Κρίστοφερ Γκεστ και ο Πέδρο Πασκάλ, εξέφρασαν τη θλίψη τους και μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η σορός της ηθοποιού έχει ήδη αποτεφρωθεί.