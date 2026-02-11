Το 2025, τα κινεζικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 35,6% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς. Οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων ανήλθαν σε 96,47 εκατομμύρια μονάδες και η Κίνα πούλησε 34,35 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας .

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 5% το 2025. Σε συγκριτικό επίπεδο, οι ΗΠΑ πούλησαν 16,72 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 1%), η Ινδία 5,58 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 7%), η Ιαπωνία 4,56 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 3%) και η Γερμανία 3,16 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 1%).

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το μερίδιο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων ήταν 36% με πωλήσεις 15,65 εκατομμυρίων μονάδων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%. Στη συνέχεια, μόνο τον Νοέμβριο, το μερίδιο αυξήθηκε σε 40% και 37% τον Δεκέμβριο του 2025, φτάνοντας το 35,6% για ολόκληρο το έτος.