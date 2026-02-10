Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στο κεντρικό αεροδρόμιο της Σομαλίας, όταν επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε έως και 50 άτομα συνετρίβη στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωσή του. Το αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε στην παρακείμενη ακτογραμμή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των δυνάμεων διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων ή τραυματιών. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αεροπορικές αρχές της Σομαλίας, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia. According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026

Τεχνική βλάβη κατά την πτήση

Το αεροσκάφος της εταιρείας Starsky Aviation είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Abdulle στο Μογκαντίσου με προορισμό την πόλη Γκαλκάκιο, στα βόρεια της χώρας. Όπως δήλωσε ο Ahmed Moalim, διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας, το αεροπλάνο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα περίπου 15 λεπτά μετά την αναχώρησή του.

Το πλήρωμα επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για αναγκαστική προσγείωση, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε τον διάδρομο.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Κατά την προσπάθεια προσέγγισης, το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού. Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο για να βοηθήσουν το πλήρωμα και τους επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.