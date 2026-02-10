Νέες διαπραγματεύσεις για αποδοχές σεναριογράφων και ηθοποιών ξεκινούν στο Χόλιγουντ εν μέσω πολλών προκλήσεων που απειλούν να αλλάξουν το χάρτη του κλάδου.

Οι συμβάσεις που συμφωνήθηκαν και έβαλαν τέλος στις απεργίες του 2023 πλησιάζουν προς τη λήξη τους -1 Μαίου για τους σεναριογράφους και 30 Ιουνίου για τους ηθοποιούς, αλλά αυτή τη φορά το σκηνικό είναι περισσότερο κατά των εργαζομένων, όπως το παρουσιάζουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Οι παραγωγές ταινιών στη Μέκκα του κινηματογράφου έχουν μειωθεί σημαντικά με πολλές εταιρείες να αναζητούν στρατηγική κατά της μεγάλης άνθησης της μετάδοσης περιεχομένου μέσω ροής δεδομένων (streaming). Η παρουσίαση νέων τεχνολογιών που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να αλλάξουν πολλά στο μέχρι τώρα κατεστημένο των παραγωγών. Επίσης οι ευκαιρίες απασχόλησης για πολλούς ηθοποιούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες είναι πλέον αρκετά μειωμένες.

Οι διπλές απεργίες το 2023 των συνδικάτων των σεναριογράφων και των ηθοποιών ήταν οι πρώτες στο Χόλιγουντ από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι παραγωγές του κλάδου είχαν τότε σταματήσει για πολλούς μήνες και οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν σημαντικές. Νέες απεργίες μπορεί να πραγματοποιηθούν και φέτος εν μέσω των προκλήσεων αυτών, εάν οποιοσδήποτε κλάδος εργαζομένων δεν τα βρει με τα στούντιο.

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκινούν τώρα άμεσα αφορούν το σωματείο SAG-AFTRA που εκπροσωπεί χιλιάδες ηθοποιούς και τη Συμμαχίας Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, του φορέα που εκπροσωπεί τα στούντιο. Μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες αναμένονται πολυάριθμες τέτοιες διαπραγματευτικές συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.

Εκπρόσωποι των ηθοποιών βάζουν σαν πρώτο μέλημα τη σταθερή απασχόληση αλλά επισημαίνουν ότι πρόκειται να δεχτούν μια συμφωνία που είναι άδικη για τα μέλη τους. Τα στούντιο από την πλευρά τους δήλωναν αισιοδοξία για την επίτευξη δίκαιης συμφωνίας.

Σε δεύτερο στάδιο, τον επόμενο μήνα η Ένωση Σεναριογράφων Αμερικής θα ξεκινήσει τις δικές της διαπραγματεύσεις. Οι φορείς των σκηνοθετών, οι οποίοι δεν είχαν απεργήσει το 2023, θα ξεκινήσουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις αργότερα μέσα στην άνοιξη.

Η ένωση σεναριογράφων δεν έχει ακόμη καθορίσει λεπτομερώς τις κορυφαίες προτεραιότητές της, αλλά η αναπλήρωση των αποθεματικών του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης των σεναριογράφων συγγραφέων αναμένεται να είναι μία από αυτές.

Αποδοχές και ΤΝ

Οι αποδοχές και οι γενικές συνθήκες εργασίας ήταν μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων των διαπραγματεύσεων του 2023. Φέτος αναμένεται ότι θα πέσει για τα καλά στο τραπέζι και τη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με τα συνδικάτα να αναμένεται να πιέσουν για προστασία γύρω από τη χρήση της.

Πενταετία ή τριετία

Τα στούντιο αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με βασικό αίτημα να υπογραφούν πενταετείς συμβάσεις αντί για τριετείς που συνηθιζόταν μέχρι τώρα. Τα στούντιο αναμένεται να επισημάνουν ως επιχείρημα τη σταθερότητα που επιτυγχάνεται σε άλλους κλάδους με συμβάσεις εργασίας πιο μακροχρόνια διάρκειας, συμπεριλαμβανομένου του National Football League (10ετή συμβόλαια στο αμερικανικό ποδόσφαιρο NFL) και του συνδικάτου των λιμενεργατών (έξι χρόνια), σύμφωνα με πηγές των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Πάντως ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο διάσημος νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην κλαδική έκδοση Deadline: «Δεν νομίζω ότι μια πενταετής παράταση (των συμβάσεων) είναι με μια ρεαλιστική πρόταση με οποιοδήποτε τρόπο».