Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη, με τους νέους να πρωτοπορούν στη χρήση της. Το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 63,8% των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 32,7% του γενικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών.

Οι νέοι ενσωματώνουν τη χρήση της AI σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς τους. Η χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς ήταν σημαντικά υψηλότερη στους νέους (44,2%) σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (25,1%).

Παράλληλα, η αξιοποίηση των εργαλείων AI για εκπαιδευτικούς σκοπούς ήταν επίσης πιο διαδεδομένη μεταξύ των νέων (39,3%), έναντι μόλις 9,4% στο σύνολο του πληθυσμού. Αντίθετα, η επαγγελματική χρήση παρέμεινε σχεδόν ίδια στις δύο ομάδες (15,8% έναντι 15,1%), γεγονός που αποδίδεται στο ότι πολλοί νέοι δεν έχουν ακόμη εισέλθει πλήρως στην αγορά εργασίας.

Η Ελλάδα στην κορυφή της χρήσης AI από νέους

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από άτομα ηλικίας 16-24 ετών καταγράφηκαν στην Ελλάδα (83,5%), στην Εσθονία (82,8%) και στην Τσεχία (78,5%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στη Ρουμανία (44,1%), στην Ιταλία (47,2%) και στην Πολωνία (49,3%).