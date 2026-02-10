Ο Φεβρουάριος του 2026 αναμένεται να προσφέρει δύο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα που τραβούν την προσοχή επιστημόνων και ερασιτεχνών παρατηρητών: μια ηλιακή έκλειψη τύπου «δακτυλίου της φωτιάς» στις 17 Φεβρουαρίου και μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών, η οποία θα κορυφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν εντυπωσιακές πράσινες κορδέλες σέλαος να διατρέχουν την ατμόσφαιρα της Γης, ενώ μια λεπτή πορτοκαλί γραμμή αναδεικνύει το όριο του πλανήτη. Σύμφωνα με τη NASA, το φαινόμενο προκαλείται από φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου που συγκρούονται με αέρια της γήινης ατμόσφαιρας, καθοδηγούμενα από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η υπηρεσία εξηγεί ότι το οξυγόνο ευθύνεται για τις πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις του σέλαος, ενώ το άζωτο παράγει μπλε και μωβ φως, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα που μαγνητίζει τους παρατηρητές.

Αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα και ισχυρές εκλάμψεις

Τα φαινόμενα αυτά συμπίπτουν με μια περίοδο έντονης ηλιακής δραστηριότητας. Η περιοχή ηλιακών κηλίδων AR4366 έχει καταγράψει σειρά ισχυρών εκλάμψεων, μεταξύ των οποίων μία X4.2 στις 4 Φεβρουαρίου και μία X8.1 την 1η Φεβρουαρίου — το ισχυρότερο ηλιακό γεγονός που έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής μέσα στο 2026.

Όπως αναφέρει το EarthSky, η συγκεκριμένη ηλιακή κηλίδα παρήγαγε συνολικά 26 εκλάμψεις μέσα σε μόλις 24 ώρες, γεγονός που κρατά τους ειδικούς του διαστημικού καιρού σε συνεχή επιφυλακή.

Γεωμαγνητική καταιγίδα και αυξημένες πιθανότητες για σέλας

Μια εκτίναξη στεμματικής μάζας που σχετίζεται με τις εκλάμψεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει αυτό που το Spaceweather.com περιέγραψε ως «πλαγιοκοπικό χτύπημα» στο μαγνητικό πεδίο της Γης, ενισχύοντας τις συνθήκες γεωμαγνητικής καταιγίδας έως και τις 8 Φεβρουαρίου.

Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γεωμαγνητική καταιγίδα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για παρατήρηση σέλαος. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το φαινόμενο μπορεί να γίνει ορατό τις νυχτερινές ώρες, υπό καθαρό ουρανό και σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, με την Τασμανία και τη Βικτόρια να προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες παρατήρησης.

Η Τασμανία στο επίκεντρο της παρατήρησης

Η Τασμανία θεωρείται κορυφαίος προορισμός για την παρατήρηση του Aurora Australis, χάρη στο νότιο γεωγραφικό της πλάτος και τη χαμηλή φωτορύπανση. Δημοφιλή σημεία παρατήρησης περιλαμβάνουν το Goat Bluff, το Cradle Mountain και τη Χερσόνησο Τάσμαν.

Οι ειδικοί συνιστούν ότι το ιδανικό χρονικό παράθυρο για παρατήρηση ξεκινά περίπου 75 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου, όταν οι ουρανοί της Τασμανίας μετατρέπονται σε φυσικό θέατρο φωτός και χρωμάτων.