Το βόρειο Σέλας απλώνει τους εναέριους ιριδίζοντες σχηματισμούς του πράσινων και μοβ αποχρώσεων και στο νότιο ημισφαίριο με αλλεπάλληλες εκλάμψεις να αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Το οπτικό αποτέλεσμα αποτυπώνει μια περίοδο αυξημένου «διαστημικού καιρού» και μας προετοιμάζει για μία οπτική πανδαισία τις επόμενες εβδομάδες. Ο Φεβρουάριος του 2026 φέρνει δύο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα που αναμένεται να μαγνητίσουν την προσοχή επιστημόνων και ερασιτεχνών παρατηρητών: μια ηλιακή έκλειψη τύπου «δακτυλίου της φωτιάς» στις 17 Φεβρουαρίου και μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών, η οποία θα κορυφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν εντυπωσιακές πράσινες κορδέλες σέλαος να φωτίζουν την ατμόσφαιρα της Γης, με μια λεπτή πορτοκαλί γραμμή να σηματοδοτεί το όριο του πλανήτη. Η NASA εξηγεί ότι τα φαινόμενα προκαλούνται από φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου που συγκρούονται με αέρια της γήινης ατμόσφαιρας, καθοδηγούμενα από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το οξυγόνο ευθύνεται για τις πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις, ενώ το άζωτο παράγει μπλε και μωβ φως. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με μια περίοδο αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας, η οποία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών.

Ισχυρές εκλάμψεις και αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα

Η περιοχή ηλιακών κηλίδων AR4366 έχει καταγράψει σειρά ισχυρών εκλάμψεων, ανάμεσά τους μια X4.2 στις 4 Φεβρουαρίου και μια X8.1 την 1η Φεβρουαρίου — το ισχυρότερο ηλιακό γεγονός που έχει σημειωθεί έως τώρα μέσα στο 2026. Όπως αναφέρει το EarthSky, η συγκεκριμένη κηλίδα παρήγαγε 26 εκλάμψεις σε μόλις 24 ώρες, κρατώντας τους επιστήμονες του διαστημικού καιρού σε αυξημένη επιφυλακή.

Μια εκτίναξη στεμματικής μάζας που σχετίζεται με τις εκλάμψεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει «πλαγιοκοπικό χτύπημα» στο μαγνητικό πεδίο της Γης, ενισχύοντας τις συνθήκες για γεωμαγνητική καταιγίδα έως και τις 8 Φεβρουαρίου.

Ευνοϊκές συνθήκες για παρατήρηση σέλαος

Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γεωμαγνητική καταιγίδα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την παρατήρηση του σέλαος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το φαινόμενο μπορεί να γίνει ορατό κατά τις νυχτερινές ώρες, υπό καθαρό ουρανό και σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, με τη Τασμανία και τη Βικτόρια να προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες στην Αυστραλία.

Η Τασμανία θεωρείται κορυφαίος προορισμός για την παρατήρηση του Aurora Australis, χάρη στο νότιο γεωγραφικό της πλάτος και τη χαμηλή φωτορύπανση. Δημοφιλή σημεία περιλαμβάνουν το Goat Bluff, το Cradle Mountain και τη Χερσόνησο Τάσμαν, με τους ειδικούς να σημειώνουν ότι το ιδανικό χρονικό παράθυρο για παρατήρηση ξεκινά περίπου 75 λεπτά μετά τη δύση του ήλιου.