Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies). Τα προϊόντα αυτά διανέμονται από την εταιρεία «EC STEVIA A.E.» με έδρα τον Ταύρο και διατίθενται από καταστήματα της επωνυμίας «SMOKE CARTEL E.E.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εν λόγω προϊόντα κυκλοφορούν σε διάφορες γεύσεις τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και διαδικτυακά, ενώ διατίθενται και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Η εργαστηριακή εξέταση πραγματοποιήθηκε από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Τα προϊόντα αυτά, αν και εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίθηκαν μη ασφαλή για κατανάλωση, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή για την υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.

Ορισμένες συσκευασίες φέρουν ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» ή παρόμοιες φράσεις. Ωστόσο, λόγω της μορφής, της σύστασης και της παρουσίασής τους, η κατανάλωσή τους θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Συνεπώς, εμπίπτουν στην έννοια του τροφίμου, καθώς πρόκειται για ουσίες που προορίζονται ή αναμένεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κατασκευαστή.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση όλων των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα τα οποία αναγράφουν στην επισήμανσή τους την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria, ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» ή «Magic Mushroom», να μην τα καταναλώσουν.