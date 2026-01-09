Ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε ότι ύστερα από έκτακτο έλεγχο εντοπίστηκε παράλειψη στην επισήμανση προϊόντων σοκολάτας που διακινήθηκαν στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, με έδρα την Πάτρα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει από την ελληνική ετικέτα το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».

Η παράλειψη αφορά τα προϊόντα «Milka σοκολάτα Oreo» των 100 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 24.06.2026, καθώς και «Milka σοκολάτα Oreo Brownies» των 100 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28.04.2026.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.