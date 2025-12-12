Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση του προϊόντος Oreo Cheesecakes από την αγορά, ύστερα από διαπίστωση ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες ενδείξεις ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας διαπιστώθηκε πως στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2×80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν) δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα η προειδοποίηση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», η οποία υπήρχε μόνο στα αγγλικά.

Ο Φορέας ζήτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση όλων των παρτίδων που δεν φέρουν τη συγκεκριμένη αναφορά στην επισήμανση από την εσωτερική αγορά. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν, για λόγους πρόληψης και ασφάλειας.