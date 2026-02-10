Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς πριν από τους αρχικούς κληρονόμους της προηγούμενης τάξης αποτέλεσε αντικείμενο παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Πολίτης απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή ζητώντας να γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς που είχε καταθέσει, προτού αποποιηθούν οι κληρονόμοι της προηγούμενης κληρονομικής τάξης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε με τη μία εκ των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., καθώς και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου και τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μέσω σχετικού εγγράφου, παρέθεσε τους βασικούς λόγους για τους οποίους το αίτημα του φορολογούμενου έπρεπε να γίνει αποδεκτό.

Σε συνέχεια της παρέμβασης, η Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών απέστειλε έγγραφο προς τις εμπλεκόμενες Δ.Ο.Υ., παρέχοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί του νομικού ζητήματος και οδηγίες για τη διευθέτηση του θέματος. Οι Δ.Ο.Υ. ανταποκρίθηκαν άμεσα, αποδεχόμενες τελικά τις δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς που είχε υποβάλει ο πολίτης.