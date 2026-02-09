Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής του, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, και μίλησε δημόσια για την απώλεια που βίωσε, συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Στην έναρξη του The 2night Show, ο παρουσιαστής εξήγησε τους λόγους της πρόσφατης απουσίας του από την εκπομπή και περιέγραψε με ειλικρίνεια τα τελευταία χρόνια της μητέρας του. Αναφέρθηκε στο δύσκολο ψυχολογικό δίλημμα ανάμεσα στην ανακούφιση από τον πόνο και τη συνειδητοποίηση της οριστικής απώλειας.

Η συγκινητική του αναφορά δεν περιορίστηκε στη μνήμη της «κυρίας Κικής». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη σιωπηλή εμπειρία του πένθους, για τις στιγμές της καθημερινότητας που αποκτούν νέο βάρος και για τις απλές εικόνες –μια διαφήμιση, μια ταινία, μια αγκαλιά μητέρας με παιδί– που μετατρέπονται σε απρόσμενες υπενθυμίσεις της απουσίας.

Περιγράφοντας τις πρώτες μέρες μετά τον χαμό της μητέρας του, έκανε λόγο για μια περίοδο απορρύθμισης, όπου όλα μοιάζουν ίδια αλλά τίποτα δεν είναι όπως πριν. Όπως σημείωσε, αυτή η διαδρομή, όσο επώδυνη κι αν είναι, αποτελεί τον φυσικό κύκλο της ζωής.

Η συγκινητική εξομολόγηση του παρουσιαστή

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, γι’ αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασε. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπή που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος με την κυρία Κική, που πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, αφού ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας.

Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται – γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία – αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος να πηγαίνει με το εγγόνι. Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.