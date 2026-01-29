Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κική, όπως γνωστοποίησε ο παρουσιαστής μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 29 Ιανουαρίου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε συγκινητική φωτογραφία κρατώντας το χέρι της μητέρας του συνοδευόμενη από ένα βαθιά φορτισμένο συναισθηματικό μήνυμα.

Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Κική. Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση νωρίς το πρωί της 29ης Ιανουαρίου, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία στην οποία κρατά το χέρι της μητέρας του, συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό αλλά βαθιά φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, που συγκλόνισε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …

Βέβαια θα θέλαμε αλλη μια ζωή να μιλάμε αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…

Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

