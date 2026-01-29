Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα και τη συμπαράσταση που δέχεται μετά την απώλεια της μητέρας του.

Την ευγνωμοσύνη του για όλα τα μηνύματα και τη συμπαράσταση που δέχεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, με την απώλεια της μητέρας του, εξφράζει με ανάρτησή του στα social media ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ευρωβουλευτής ανέβασε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα κείμενο, δηλώνοντας συγκινημένος για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται, επισημαίνοντας πως όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του με κάποιον τρόπο, θα μπορούσαν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».

Ο Σάκης Αρναούτογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το “Σπίτι της Άρσις”».

Το «αντίο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη μητέρα του

Την είδηση του θανάτου της μητέρας τους είχε κάνει γνωστή νωρίτερα το πρωί ο αδελφός του, Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά το χέρι της μητέρας του, συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό, αλλά φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, που συγκλόνισε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα αλλο…Σ´ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …

Βέβαια θα θέλαμε αλλη μια ζωή να μιλάμε αλλα την αλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας,στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…

Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

