Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον επί χρόνια συνάδελφό του, υπογραμμίζοντας πως η απουσία του θα είναι αισθητή. «Υπάρχει μία στενοχώρια, γιατί ο κόσμος κάνει σαν να έφυγε ένας φίλος του. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μία πλευρά της τηλεόρασης που αγαπάμε και θα συναντάμε ακόμα κι αν δεν τον βλέπουμε σαν αύρα», δήλωσε.

Συμπλήρωσε πως «δεν έχει βρει ακόμα τις λέξεις για το τηλεοπτικό τέλος του Γιώργου Παπαδάκη», επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του στη δημοσιογραφία και στην πρωινή ενημέρωση.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, ο Αρναούτογλου επεσήμανε ότι ο παρουσιαστής έχει αποδείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια. Αν και, όπως είπε, έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μη συμπαθεί σε εκείνον.

Τέλος, ο παρουσιαστής εξέφρασε τη θετική του γνώμη για τον Παναγιώτη Στάθη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ σημείωσε ότι η Άννα Λιβαθυνού θα πρέπει να «ανοιχτεί» περισσότερο στο τηλεοπτικό κοινό.