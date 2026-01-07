Δύο ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών, ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media.

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague, η ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου δημοσιογράφου, προβάλλοντας βίντεο αφιερωμένο σε εκείνον στο Telekom Center Athens, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Ο Φοίβος μοιράστηκε στα Instagram Stories του μια φωτογραφία από το γήπεδο και ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα για την τιμή και την σκέψη της προς τον πατέρα του.

