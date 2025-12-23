Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μου παραχώρησε μια πολύ ωραία, γεμάτο μηνύματα και ταυτόχρονα αποκαλυπτική συνέντευξη. Πως ξεκίνησε από την Νομική, και τελικά άλλαξε πορεία με αποτέλεσμα πλέον να έχει ένα από τα πιο πετυχημένα vidcasts του 2025, το AnesTea The Podcast powered by TA NEA. Δυσκολέυτηκε; Υπάρχουν ευκαιρίες για την νέα γενιά; Τι θα έλεγε στον μικρό Ανέστη σήμερα;

Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για την σχέση του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και αποκάλυψε κάτι unexpected. Πως μετά από την ανασκεύαση της δήλωσης που είχε κάνει όσον αφορά την γεροντολαγνία, τον κάλεσε ο ίδιος ο κύριος Αρναούτογλου για να τον συγχαρεί που παραδέχθηκε το λάθος του δημόσια αλλά και για να του πει πως ακούει πολύ τους καλεσμένους του.

Μάλιστα ο Ανέστης μετά από αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά: “Μέχρι πρότινος τον εκτιμούσα σαν παρουσιαστή, πλέον τον εκτιμάω και ως άνθρωπο” . Και πως να μην το πει μετά από τέτοια κίνηση;

Λέτε να τον δούμε να κάθεται στον καναπέ του AnesTea The Podcast powered by TA NEA;

Μακάρι θα πω γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον.