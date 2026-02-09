Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στα δυτικά προάστια της Αθήνας, με τον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία να παρουσιάζει εικόνα πλήρους συμφόρησης. Παράλληλα, δυσχέρειες παρατηρούνται και στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πλήττοντας πολλές περιοχές με συνεχή και ισχυρά φαινόμενα.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις προβλέπεται να εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη – κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι οι περιοχές αυτές έχουν ήδη υψηλή εδαφική υγρασία από προηγούμενα φαινόμενα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για καθιζήσεις, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες. Ο Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι μετά τις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, περισσότερα χιόνια και ενίσχυση των βοριάδων.

Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες. Την Τσικνοπέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Κρύο, καταιγίδες και χιονοπτώσεις ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΙΟΝΙΟ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη δυτική Κρήτη και αργότερα στις Κυκλάδες. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κατά διαστήματα πιο έντονες. Θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς στα νότια.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, αρχικά στα δυτικά και νότια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρές. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Ολοταχώς για Τσιγκο-Πέμπτη»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για «Τσιγκο-Πέμπτη», δημοσιεύοντας σχετικούς χάρτες και επισημαίνοντας πως νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινά από τη Δευτέρα και θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όπως ανέφερε, οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο για κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα λόγω υπερκορεσμού των εδαφών. Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν αναμένονται έντονα κρύα, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν από την Πέμπτη.

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε για έναρξη βροχοπτώσεων από τα βορειοδυτικά το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου, με μεταφορά τους στη Μακεδονία και τη δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, βροχές θα σημειωθούν στην Αττική, τη δυτική Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ ακραία φαινόμενα αναμένονται την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία και Σποράδες.

Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες – Η ανάρτηση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ο καιρός θα παρουσιάσει νέα μεταβολή, με έντονη αστάθεια έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή την Τσικνοπέμπτη. Προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, αρχικά από τα δυτικά και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι από την Κυριακή 8 έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η αστάθεια θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται σε ένταση και διεύθυνση και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις.