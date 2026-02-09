Για «σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές», κάνει λόγο με νέα ανάρτησή του ο μετωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Καλό μεσημέρι!

Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πεί , λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται : η Ήπειρος , το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανία, Ρέθυμνο).

Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι.

Υ.Γ : Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».

Καιρός Τσικνοπέμπτη: Θα καταφέρουμε να ψήσουμε σουβλάκια στην αυλή;

Άστατος θα είναι ο καιρός την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους, καθώς και βροχές κατά διαστήματα. Παράλληλα, δεν θα λείψουν και πρόσκαιρα ανοίγματα του καιρού με ηλιοφάνεια, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Κατά τις πρωινές ώρες, στο Αιγαίο και κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται καταιγίδες, ενώ κατά τόπους ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα στα ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένεται να εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες.

Τοπικά ισχυροί άνεμοι – Πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί-βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί-βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο έως και τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι κυρίως δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 13 με 16 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 17 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, παροδικά αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις, με τοπικές βροχές έως και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 14 βαθμούς.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως ανατολικών διευθύνσεων, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες – Τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Βροχές σε όλη τη χώρα και ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά

Την Τετάρτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, αρχικά στα δυτικά και νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα τοπικά στα 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια, φτάνοντας στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, ενώ τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα αγγίξει και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): Βροχερός καιρός και ενισχυμένοι άνεμοι

Την Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη), αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Από το απόγευμα, πρόσκαιρες και ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.