Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα εκπαίδευση για να ενταχθεί ως έφεδρος στον ολλανδικό στρατό, σε μια περίοδο που η νέα κυβέρνηση συνασπισμού σχεδιάζει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει αύξηση του προσωπικού από περίπου 80.000 σε 122.000 άτομα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, «επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Μάξιμα αποφάσισε να γίνει έφεδρος». Η βασίλισσα, 54 ετών και γεννημένη στην Αργεντινή, είναι η σύζυγος του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ και έχει υιοθετήσει πλήρως τη νέα της πατρίδα.

Ενίσχυση της άμυνας εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση, που αναμένεται να ορκιστεί αργότερα μέσα στον μήνα, έχει ανακοινώσει σχέδιο αύξησης του στρατιωτικού προσωπικού, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας στην Ευρώπη. O βασιλικός οίκος ανέφερε ότι η βασίλισσα, «όπως και πολλοί άλλοι, θέλει να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας».

Στα βήματα της κόρης της

Η Μάξιμα ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της, πριγκίπισσας Αμαλίας, η οποία ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα τη βασική στρατιωτική της εκπαίδευση ως εθελόντρια έφεδρος στον στρατό. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη παράδοση των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις – μια παράδοση που πλέον επεκτείνεται και στα δύο φύλα.

Η εκπαίδευση και ο ρόλος της βασίλισσας

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Κλάας Μέιερ, δήλωσε πως η απόφαση της βασίλισσας ήταν προσωπική επιλογή, προσθέτοντας: «Είμαστε φυσικά πολύ περήφανοι που το κάνει και ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσει κι άλλους να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν κι αυτοί».

Η εκπαίδευσή της περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία που απαιτούνται για την ιδιότητα του εφέδρου, όπως φυσική αντοχή, αυτοάμυνα, σκοποβολή, ανάγνωση χαρτών και στρατιωτικό δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η βασίλισσα θα λάβει τον βαθμό της αντισυνταγματάρχη και θα μπορεί να «αναπτυχθεί όπου χρειάζεται», όπως αναφέρει το υπουργείο.

Τα μέλη των βασιλικών οικογενειών σε όλη την Ευρώπη έχουν μακρά παράδοση στην στρατιωτική θητεία, αλλά μόνο πρόσφατα αυτή η παράδοση επεκτάθηκε και στα δύο φύλα. Πριν από πέντε χρόνια, η πριγκίπισσα Ελισάβετ, διάδοχος του βελγικού θρόνου, εγγράφηκε σε στρατιωτική σχολή στις Βρυξέλλες για ένα έτος, προκειμένου να προετοιμαστεί για τα βασιλικά της καθήκοντα.