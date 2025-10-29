Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη, φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, κατά την επίσκεψή της σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.

Η 54χρονη μονάρχης συμμετείχε ενεργά σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε μία από αυτές, η βασίλισσα βοήθησε στην παροχή πρώτων βοηθειών σε «τραυματία» κατά τη διάρκεια προσομοιωμένης μάχης, όπως ανέφεραν συμμετέχοντες στην άσκηση.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό κέντρο του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για τις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κόρη της βασίλισσας, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη δική της στρατιωτική εκπαίδευση, αποκτώντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, παρακολουθεί σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.