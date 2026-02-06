Η βελγική κυβέρνηση κάλεσε τις εταιρείες να αναστείλουν προσωρινά την πώληση άμμου που χρησιμοποιείται σε παιχνίδια για παιδιά, καθώς υπάρχουν ανησυχίες, ότι ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να είναι μολυσμένα με αμίαντο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί μολυσμένη άμμος στο Βέλγιο. Η απόφαση ωστόσο ελήφθη ως προληπτικό μέτρο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί δημοσιεύματα σε ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αποκάλυψαν την παρουσία ινών αμιάντου σε κινητική άμμο που διατίθεται στην αγορά. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί και στα τέλη του περασμένου έτους στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αμιάντου σε προϊόντα άμμου για παιδιά.

Ο αμίαντος βρίσκεται υπό αυστηρή ρύθμιση στην Ευρώπη, καθώς ορισμένοι τύποι του θεωρούνται καρκινογόνοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Οι υγειονομικές αρχές του Βελγίου επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποια προϊόντα περιέχουν αμίαντο, καθώς αυτό εξαρτάται από τη μέθοδο εξόρυξης της άμμου.

Το έδαφος σε ορισμένα λατομεία και ορυχεία μπορεί να περιέχει φυσικά ίνες αμιάντου. Κατά τη διαδικασία γεώτρησης, οι ίνες αυτές ενδέχεται να απελευθερωθούν και να αναμειχθούν με την άμμο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εντατική δειγματοληψία και ανάλυση.