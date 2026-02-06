Το αεροδρόμιο Βερολίνου – Βρανδεμβούργου παραμένει κλειστό το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι πτήσεις έχουν διακοπεί εξαιτίας του μαύρου πάγου και της επίμονης παγωμένης βροχής, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», ανέφερε η εκπρόσωπος.

Όπως διευκρίνισε, τα πληρώματα εδάφους εργάζονταν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν τον πάγο από την πίστα και τους χώρους επιχειρήσεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι επιφάνειες παραμένουν εξαιρετικά ολισθηρές, καθιστώντας αδύνατη κάθε δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσουν να επαναληφθούν οι πτήσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν σημάδια βελτίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις είχαν ήδη ανασταλεί από το βράδυ της Πέμπτης λόγω του μαύρου πάγου.