Παίκτης του Ατρομήτου είναι πλέον και επίσημα ο Σταύρος Πνευμονίδης. Ο σύλλογος του Περιστερίου γνωστοποίησε την Παρασκευή (6/2) την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας του Περιστερίου για ενάμιση χρόνο, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του, έγιναν γνωστές τόσο οι πρώτες του δηλώσεις όσο και ο αριθμός φανέλας που επέλεξε να φορά στον Ατρόμητο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο! Είναι η κατάλληλη ομάδα, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, που στηρίζει παίκτες της δικής μου ηλικίας και τους βοηθάει να προοδεύουν και να γίνονται καλύτεροι.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα. Έρχομαι με πολλή όρεξη, διάθεση για δουλειά και στόχο να βελτιώνομαι κάθε μέρα, δίνοντας το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας που μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και θα βάλω τα δυνατά μου να τους δικαιώσω.

Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Ατρόμητου και στους αγώνες και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, παίκτες, προπονητές και κόσμος να πάμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ατρόμητος: