Αν και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, η νέα του ομάδα, η τουρκική Καραγκιουμρούκ κάνει λόγο για… δανεισμό του έμπειρου Σέρβου μπακ!

Σε κάθε περίπτωση, ο Μλαντένοβιτς αποτελεί παρελθόν από τους Πράσινους (ολοκληρώνεται το καλοκαίρι το συμβόλαιο του) και θα παίξει στην Τουρκία μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Σέρβος αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού τον Ιούνιο του 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις ικανότητές του.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του «σφράγισε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play off του Champions League, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Στα 2,5 χρόνια παραμονής του στην ομάδα καθιερώθηκε ως βασικός, προσφέροντας γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.

Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.