Ο Μάρτιν Χόνγκλα προπονήθηκε σήμερα για πρώτη φορά σε φουλ ρυθμούς αυτή την εβδομάδα και έτσι… κλείδωσε η παρουσία του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Καμερουνέζος λύνει τα χέρια του Μανόλο Χιμένεθ για τη μεσαία γραμμή και πλέον μένει να ξεκαθαρίσει ο αριστερός εξτρέμ, με τη θέση να παίζει ανάμεσα σε Ντούντου και Δώνη.

Το δυσάρεστο για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό είναι ότι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κώστα Γαλανόπουλο. Ο Έλληνας χαφ ακολούθησε και σήμερα ατομικό, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ από το ματς της επόμενης Κυριακής.

Δεδομένες είναι και οι απουσίες των Άλβαρο και Μισεουί, με τον τελευταίο να αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα τραυματισμού που διαχειρίζεται αυτές τις μέρες ο Χιμένεθ.