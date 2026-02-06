Η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αξιολόγησης TasteAtlas, ωστόσο υπάρχουν και κάποια πιάτα, που σύμφωνα με τους αξιολογητές δεν… τρώγονται με τίποτα, τουλάχιστον από τους ίδιους.

Το παράδοξο μάλιστα είναι, ότι σχεδόν όλα θα λέγαμε ότι συμπεριλαμβάνονται στην λεγόμενη υγιεινή διατροφή, καθώς μόλις ένα πιάτο περιλαμβάνει κρέας, ενώ το χειρότερο πιάτο προέρχεται από την περιοχή με την καλύτερη -σύμφωνα με άλλη αξιολόγηση της TasteAtlas– κουζίνα της Ελλάδας, την Κρήτη.

Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς αξιολογούν οι ταξιδιώτες που γεύτηκαν την τοπική κουζίνα τα δέκα χειρότερα φαγητά της πατρίδας μας, αρχίζοντας από το λιγότερο χάλια.

10. Τσουβράς (Ντοματόσουπα)

Ο Τσουβράς, γνωστός και ως ντοματόσουπα, είναι μια απλή αλλά χαρακτηριστική σούπα από το μικρό νησί της Τήλου στο Αιγαίο. Παρασκευάζεται με ώριμες ντομάτες, κρεμμύδια, ρύζι, νερό, αλάτι και πιπέρι, ενώ όλα μαγειρεύονται σε ελαιόλαδο μέχρι να δέσει το μείγμα και να αναδειχθεί το άρωμά του.

Σε κάποιες παραλλαγές παραλείπεται το κρεμμύδι ή αντικαθίσταται το ρύζι με πλιγούρι. Η σούπα σερβίρεται ζεστή ή κρύα και συχνά γαρνίρεται με φρέσκο δυόσμο ή τριμμένο τοπικό τυρί.

9. Καλόγερος

Ο Καλόγερος είναι ένα παραδοσιακό φαγητό της Νάξου, ένα κατσαρολάκι με μοσχάρι ή βοδινό μαγειρεμένο με ντομάτα, μελιτζάνες, γραβιέρα, μυζήθρα και κανέλα. Οι μελιτζάνες τηγανίζονται, γεμίζονται με το κρέας και τα τυριά, πασπαλίζονται με κανέλα και ψήνονται μέχρι να λιώσει η γραβιέρα.

Το πιάτο παίρνει το όνομά του από κορυφή του βουνού στη Νάξο και συνοδεύεται παραδοσιακά με τηγανητές πατάτες.

8. Λαχανόρυζο

Το λαχανόρυζο είναι ένα απλό αλλά γευστικό ελληνικό πιάτο που συνδυάζει ρύζι και λάχανο, σοταρισμένα με πιπεριές, κρεμμύδι και φρέσκα μυρωδικά. Ανήκει στις νηστίσιμες συνταγές και καταναλώνεται κυρίως, ως κυρίως πιάτο.

Σερβίρεται με φέτα, ψωμί και λίγο λεμόνι, που ενισχύει τη γεύση του.

7. Καπαροσαλάτα

Η καπαροσαλάτα είναι ένα παραδοσιακό ντιπ των Κυκλάδων, κυρίως από τη Σύρο και τη Σίφνο, με βάση την κάπαρη. Παρασκευάζεται με ψωμί ή πατάτα, σκόρδο, κρεμμύδι, ξύδι, ελαιόλαδο και μυρωδικά, δημιουργώντας μια κρεμώδη υφή και έντονη γεύση.

Σερβίρεται ως άλειμμα για ψωμί ή συνοδευτικό ψητών κρεάτων.

6. Μαϊντανοσαλάτα

Η Μαϊντανοσαλάτα είναι ένα αρωματικό ελληνικό άλειμμα με κύριο συστατικό τον φρέσκο μαϊντανό. Προέρχεται από τη Σύρο και περιλαμβάνει ψωμί, σκόρδο, κρεμμύδι, λεμόνι, ξύδι και μπαχαρικά.

Συνοδεύει ιδανικά πίτες ή τραγανό ψωμί και αποτελεί εξαιρετικό συνοδευτικό για ψητό κρέας.

5. Χορτόσουπα

Η Χορτόσουπα είναι παραδοσιακή ελληνική σούπα λαχανικών που προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή. Περιλαμβάνει συνήθως πατάτες, καρότα, πράσα, σέλινο, κρεμμύδι και κολοκυθάκια.

Τα λαχανικά παραμένουν κομμένα σε μικρά κομμάτια, δίνοντας στη σούπα πλούσια υφή. Σερβίρεται με λεμόνι και ψωμί.

4. Μερμιζέλι

Το Μερμιζέλι είναι παραδοσιακή σαλάτα από την Κάλυμνο, βασισμένη σε κρίθινα παξιμάδια που μαλακώνουν ελαφρά με νερό. Συνδυάζονται με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα ή μαλακό τυρί και άφθονο ελαιόλαδο.

Συχνά προστίθενται σαρδέλες, κάπαρη, ελιές, αγγούρι και τοπικά μυρωδικά όπως ρίγανη ή θρούμπι. Κάθε ταβέρνα στο νησί προσφέρει τη δική της εκδοχή.

3. Τσιγαρίδια

Τα Τσιγαρίδια προέρχονται από την Κεφαλονιά και αποτελούν ένα πιάτο με διάφορα χόρτα μαγειρεμένα με ντομάτα, μυρωδικά και μπαχαρικά. Περιλαμβάνει συχνά κρεμμύδι, σέλινο, πράσο, σπανάκι ή άγρια χόρτα όπως σέσκουλα και οξαλίδα.

Είναι κυρίως ανοιξιάτικο πιάτο, σερβίρεται ως κυρίως και συνοδεύεται με ψωμί.

2. Μπουρμπουρέλια

Τα Μπουρμπουρέλια είναι παραδοσιακή ελληνική σούπα με ανάμεικτα όσπρια, όπως φακές, φασόλια, ρεβίθια ή κουκιά. Το πιάτο αρωματίζεται με ελαιόλαδο και λεμόνι, προσφέροντας πλούσια γεύση και θρεπτική αξία.

Αν και συνδέεται με την Κεφαλονιά, παραλλαγές του συναντώνται σε όλη την Ελλάδα.

1. Αγγινάρες σαλάτα

Η Αγγινάρες σαλάτα είναι παραδοσιακή κρητική συνταγή που παρασκευάζεται με φρέσκες αγκινάρες, λεμόνι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, σκόρδο, άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Οι αγκινάρες βράζονται σε νερό με λεμόνι και κόβονται σε κομμάτια.

Περιχύνονται με ντρέσινγκ από λεμόνι, ελαιόλαδο και μουστάρδα, πασπαλίζονται με άνηθο και σερβίρονται αμέσως. Το πιάτο είναι χαρακτηριστικό της νηστείας στις πρώτες ημέρες της Σαρακοστής και συνοδεύεται με ταραμοσαλάτα και ρεγγοσαλάτα.