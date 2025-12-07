Η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη φετινή παγκόσμια κατάταξη της TasteAtlas για το 2025/2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή άνοδο και την παγκόσμια απήχηση της ελληνικής κουζίνας. Την πρώτη θέση επανέκτησε η Ιταλία, επαναφέροντας την παντοκρατορία της με οριακή διαφορά, ενώ το Περού ακολουθεί στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Τουρκία και η Κίνα.

Η φετινή αξιολόγηση, βασισμένη σε εκατοντάδες χιλιάδες βαθμολογίες χρηστών και σε εξειδικευμένη ανάλυση της πλατφόρμας, αποδεικνύει ότι η γαστρονομία είναι πλέον αντικείμενο σοβαρής μελέτης και όχι μόνο υποκειμενικής γνώμης. Τα αποτελέσματα προέρχονται από συνδυασμό 477.000 έγκυρων αξιολογήσεων και δεδομένων για περισσότερα από 15.000 τρόφιμα, αποτυπώνοντας έτσι μια παγκόσμια εικόνα των γεύσεων και της κουλτούρας των λαών.

Παρότι έχασε την περσινή πρωτιά, η ελληνική κουζίνα εξακολουθεί να υπερβαίνει τα γεωγραφικά της όρια. Οι γεύσεις της είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία, ενώ προϊόντα όπως τα φυστίκια Αιγίνης, το ελαιόλαδο Καλαμάτας και τα φάβα της Σαντορίνης συνεχίζουν να αποτελούν πρεσβευτές της αυθεντικής ελληνικής γεύσης.

Ενδεικτικά, η TasteAtlas έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία των τοπικών, αγνών πρώτων υλών και της γαστρονομικής παράδοσης που χαρακτηρίζει το ελληνικό τραπέζι.

Οι διεθνείς λίστες της πλατφόρμας ανέδειξαν επίσης κορυφαία πιάτα και περιοχές, με το ελληνικό κοντοσούβλι να κατακτά την έκτη θέση παγκοσμίως, λίγες θέσεις κάτω από την παραδοσιακή ναπολιτάνικη πίτσα. Η Κρήτη βρέθηκε στην τρίτη θέση στις καλύτερες γαστρονομικές περιοχές του πλανήτη, πίσω από την Καμπανία και την Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας, ενώ περιοχές όπως η Μακεδονία, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο κατέλαβαν θέσεις στη δεκάδα.

Η αναγνώριση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα βραβείο γεύσης, αλλά μια απόδειξη ότι η ελληνική κουζίνα εξακολουθεί να εμπνέει, να εξελίσσεται και να προβάλλει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που συνδέεται με τη μεσογειακή διατροφή, την ποιότητα, τη φροντίδα και την απόλαυση γύρω από το τραπέζι!