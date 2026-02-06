Σε κάθειρξη πέντε ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 72χρονος, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 αφαίρεσε τη ζωή του 41χρονου γιου του με σκεπάρνι, στην περιοχή της Μενεμένης.

Tο δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη τελέστηκε εν βρασμώ ψυχικής ορμής και, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του καταδικασθέντος, αποφάσισε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του κατ’ οίκον.

Η απόφαση του δικαστηρίου συνεπάγεται την αποφυλάκιση του 72χρονου, ο οποίος κρατούνταν από τη στιγμή της σύλληψής του. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έντεκα ετών, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος επέφερε 18 τραύματα με σκεπάρνι στο κεφάλι του γιου του, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα. Με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος αποδόθηκε στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά την πράξη του, ο καθ’ ομολογίαν παιδοκτόνος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, πίνοντας χάπια και διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», όπου νοσηλεύτηκε. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα του θύματος επέστρεψε στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας τον γιο της μέσα σε λίμνη αίματος και τον σύζυγό της αναίσθητο δίπλα του. Από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι πατέρας και γιος καβγάδιζαν συχνά, λόγω της χρόνιας τοξικομανίας του δεύτερου. «Όταν δεν είχαμε λεφτά να του δώσουμε, τα “έσπαγε”», είπε ο ηλικιωμένος στην απολογία του.

Περιγράφοντας στο Δικαστήριο τι συνέβη εκείνη την ημέρα, είπε: «Μου ζήτησε λεφτά για να αγοράσει ναρκωτικά χάπια. Του έδωσα 20 ευρώ. Επέστρεψε αργότερα με ένα κουτί χάπια. Στη συνέχεια, μου ζήτησε κι άλλα χρήματα, εγώ αρνήθηκα. Καθώς περνούσα από μπροστά του για να βγω στο μπαλκόνι, μού επιτέθηκε με μία πατερίτσα στο κεφάλι και στην πλάτη». Ο 72χρονος ανέφερε ότι βρέθηκε σε άμυνα και τον χτύπησε με το σκεπάρνι, το οποίο κρατούσε στα χέρια, κάνοντας εργασίες στο σπίτι. Επικαλούμενος κενά μνήμης, υποστήριξε ότι τον χτύπησε μόλις μία φορά, κι όταν συνειδητοποίησε ότι τον είχε σκοτώσει, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας χάπια.

«Απώλεσε τη συγκροτημένη σκέψη του- προφανώς έχασε την ψυχραιμία του, “σκοτείνιασε” κι έτσι όπως κρατούσε το σκεπάρνι τον χτύπησε κατ’ επανάληψη. Βρέθηκε σε ψυχική διέγερση, λόγω της χρόνιας κατάστασης που βίωνε στο σπίτι», είπε η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας να τού αναγνωριστεί ότι τέλεσε την πράξη εν βρασμώ ψυχικής ορμής, πρόταση που έγινε δεκτή.