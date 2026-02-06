Το βράδυ της Παρασκευής 6/2 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Λίγες ημέρες πριν, κυκλοφόρησε διαφημιστικό σποτ για την προώθηση των εκδηλώσεων, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις.

Στο βίντεο εμφανίζονται άνδρες ντυμένοι στα μαύρα να κρατούν παρά τη θέλησή της μια γυναίκα και στη συνέχεια να την «ανταλλάσσουν» με χαρτονομίσματα που φέρουν την επιγραφή «Καλαματιανό Καρναβάλι». Το περιεχόμενο αυτό σχολιάστηκε έντονα, με αρκετούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 η Καλαμάτα θα μετατραπεί σε αποκριάτικο προορισμό με πλήθος δράσεων, παράλληλες εκδηλώσεις και street parties στους κεντρικούς πεζόδρομους. Καρναβαλικά πληρώματα, εντυπωσιακά άρματα, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες και DJs θα συνθέσουν το εορταστικό πρόγραμμα. Η αυλαία ανοίγει με την Τελετή Έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου, ακολουθεί η Νυχτερινή Παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης.

Οι αντιδράσεις

Η παράταξη «Καλαμάτα μετά» ζήτησε την απόσυρση του σποτ, κάνοντας λόγο για προσβλητική απεικόνιση των γυναικών και για μηνύματα που θεωρεί ότι δεν συνάδουν με τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα έμφυλης βίας βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Φεμινιστική Καλαμάτας, η οποία υποστηρίζει ότι το βίντεο παρουσιάζει το γυναικείο σώμα ως «αντάλλαγμα» και ότι τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως χιούμορ, ιδίως όταν η κοινωνία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με περιστατικά βίας κατά των γυναικών.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Θάρρος News, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπερασπίστηκε την καρναβαλική επιτροπή, δηλώνοντας ότι έχει την πλήρη στήριξή του για τις επιλογές της. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να δείξουν, όπως ανέφερε, μεγαλοψυχία και να επικεντρωθούν στο εορταστικό πνεύμα των ημερών, τονίζοντας πως πρόκειται για μια περίοδο χαράς και διασκέδασης.